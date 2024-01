Orel Mangala al Napoli, Gazzetta annuncia: c'è l'apertura del Nottingham Forest al prestito

Calciomercato Napoli - C'è la svolta per l'arrivo in azzurro di Orel Mangala scrive questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il Nottingham Forest, proprietaria del cartellino, ha aperto alle condizioni del Napoli che proponeva un prestito.

Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport su Orel Mangala al Napoli:

"Per Mangala c’è già l’apertura del Nottingham Forest al prestito e il Napoli vorrebbe velocizzare l’acquisto: può agire da regista ma anche da centrale a due, nel sistema che ha aiutato il Napoli nella ripresa a ribaltare la Salernitana. Ma per la Supercoppa non ci saranno novità"