Napoli - In queste ore stesso Rudi Garcia capirà se potersi affidare a Natan già con il Genoa. In ogni caso, non può attendere oltre il tecnico francese. Garcia, d'altronde, cerca il Nuovo Mondo, un altro Napoli, diverso da quello che ha vinto lo scudetto con Spalletti. I tentennamenti con la Lazio sono stati il prezzo da pagare. Quando assesterà i meccanismi e anche Natan sarà pronto.