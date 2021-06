Open-day Pfizer a Napoli: 8mila posti tra oggi e domani, seconda dose entro fine mese!

Ultimissime notizie Napoli. Oggi La Repubblica fa il punto sulla campagna vaccinale a Napoli, dove l'ASL sta cercando di concludere le immunizzazioni prima di agosto. Un obiettivo importante in vista dell'estate, al quale sta lavorando anche l'ASL Napoli 1 con due nuovi Open Day Pfizer sabato 26 giugno e domenica 27 giugno 2021; e l'azienda sanitaria locale assicura: "Seconda dose entro 21 giorni", quindi entro la fine del mese, in modo che ad agosto le persone siano libere di partire per le vacanze.

Open day vaccino Napoli

I cittadini residenti a Napoli, non ancora vaccinati, possono già prenotarsi per i due open-day Pfizer organizzati al centro vaccinale Fagianeria del Bosco di Capodimonte, domani e dopodomani. Ci sono 3000 posti a disposizione per sabato e 5000 posti per domenica, ma al momento le prenotazioni sono ancora pochissime.

L'ASL Napoli invita tutti a prenotarsi, garantendo la seconda dose entro luglio: "Un vaccino per l'estate".

open day Napoli

Come prenotare il vaccino a Napoli: La Repubblica chiarisce che l'open day è aperto solo ai residenti a Napoli. Per prenotare il vaccino bisogna andare sulla piattaforma Openday Vaccini Soresa.