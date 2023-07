Ondata azzurra a Castel di Sangro: ecco quanti tifosi sono attesi in Abruzzo

Notizie Calcio Napoli - Terminato il ritiro di Dimaro, ha inizio quest’oggi il secondo soggiorno a Castel di Sangro per la preparazione estiva in vista della prossima stagione.

E se i numeri sono stati record in Trentino, nonostante i molti chilometri da Napoli, non c’è da sorprendersi se saranno ampiamente superati in Abruzzo. Secondo le stime, infatti, ci sarà un’invasione totale da 100 mila tifosi azzurri per l’evento. Appuntamento - si ricorda - non solo strettamente sportivo considerando concerti e show in programma nella località.