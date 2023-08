"Non ve lo diranno mai, ma vogliamo scommettere che è così?" CorSport spiega il rigore non dato a Ndoye

Serie A - Il Corriere dello Sport prova a dare una spiegazione sul rigore non concesso al Bologna ieri contro la Juventus per fallo ai danni di Ndoye:

"Decisione davvero che si fa fatica a spiegare, anzi no: perché Di Bello - lo analizzeremo dopo - era comunque già andato al monitor per valutare l’impatto di un fuorigioco (anche qui: mica è colpa sua), facile che questo abbia poi influito su tutto il resto. Non ve lo diranno mai, ma vogliamo scommettere che è così? L’episodio: Zirkzee parte in posizione regolare emette al centro, Ndoye arriva in anticipo rispetto a Iling-Junior che, alla disperata, gli leva le gambe e lo butta giù.

Rigore facile, da fischiare in diretta, senza neanche bisogno del VAR. Che deve essere stato inibito dal modestissimo arbitro di Brindisi, visto che non arriva da Lissone neanche l’OFR. Fourneau ha le sue responsabilità, chi è al video deve avere la forza di imporsi davanti ad una cosa così lampante. Che senso ha?".