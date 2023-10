Olivera a rischio per Verona-Napoli? Telefonata allo staff medico azzurro: la situazione

Calcio Napoli - Olivera a rischio per la trasferta di Verona? Come si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport, le condizioni del terzino sinistro uruguaiano dovranno essere controllate appena rientrerà in queste ore a Castel Volturno. Il calciatore è uscito al minuto 86 della gara amichevole tra Brasile e Uruguay.

Olivera ha prontamente avuto una chiacchierata telefonica con lo staff medico del Napoli nell'immediato post gara. In linea generale non dovrebbero esserci grandi preoccupazioni anche se in casa Napoli preferiscono dare un'occhiata dal vivo sul calciatore prima di fare un lungo sospiro di sollievo.