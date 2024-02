A piccoli passi stanno per fare il loro rientro nel gruppo anche Olivera e Meret: ieri hanno svolto personalizzato. Se oggi riusciranno a fare parte dell’allenamento, non è escluso che possano andare in panchina contro il Milan.

Alex Meret

Olivera e Meret in panchina con il Milan

Come riporta Il Mattino, c’è da fare i conti con una gerarchia in porta che rischia di essere cambiata a favore di Gollini. In ogni caso, l’emergenza è alle spalle.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli