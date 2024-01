Oggi le visite mediche di Dendoncker: sarà a disposizione con la Lazio

Calciomercato Napoli - Il nome a sorpresa del Napoli è Leander Dendoncker, classe 1995 dell’Aston Villa, che arriverà in prestito con diritto di riscatto (fissato a 10 milioni di euro). In mediana l’ha spuntata Dendoncker: il Napoli ha lavorato sottotraccia per questa soluzione. Il 28enne cresciuto nell’Anderlecht è una nazionale belga: ha trovato poco spazio all’Aston Villa di Emery che ha aperto al trasferimento in prestito senza obbligo di acquisto. Oggi è atteso a Villa Stuart per le visite mediche in modo da essere a disposizione già domenica con la Lazio.