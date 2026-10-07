Oggi le visite di McTominay: cosa vuole fare per Napoli-Frosinone

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Autore Giuseppe Foria Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Il Napoli aspetta l'ok delle visite di Scott McTominay dopo l'operazione per aritmia cardiaca. Il centrocampista scozzese manca ormai da un mese e ci sono delle novità sul suo rientro in campo

Ultimisisme Calcio Napoli - Il Napoli aspetta l'ok delle visite di Scott McTominay dopo l'operazione per aritmia cardiaca. Il centrocampista scozzese manca ormai da un mese e ci sono delle novità sul suo rientro in campo.

Rientro McTominay: la data

Il Napoli freme soprattutto per McTominay, vicino al rientro dopo l'ablazione chirurgica a cui si era sottoposto a inizio settembre per correggere un lieve e benigna aritmia cardiaca. Oggi le visite. L'idoneità agonistica consentirebbe allo scozzese di riprendere gli allenamenti con i compagni, presupposto indispensabile per strappare la convocazione col Frosinone come spiega Repubblica.

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