Oggi le visite di McTominay: cosa vuole fare per Napoli-Frosinone
Rassegna Stampa 11:30
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Il Napoli aspetta l'ok delle visite di Scott McTominay dopo l'operazione per aritmia cardiaca. Il centrocampista scozzese manca ormai da un mese e ci sono delle novità sul suo rientro in campo
Ultimisisme Calcio Napoli - Il Napoli aspetta l'ok delle visite di Scott McTominay dopo l'operazione per aritmia cardiaca. Il centrocampista scozzese manca ormai da un mese e ci sono delle novità sul suo rientro in campo.
Rientro McTominay: la data
Il Napoli freme soprattutto per McTominay, vicino al rientro dopo l'ablazione chirurgica a cui si era sottoposto a inizio settembre per correggere un lieve e benigna aritmia cardiaca. Oggi le visite. L'idoneità agonistica consentirebbe allo scozzese di riprendere gli allenamenti con i compagni, presupposto indispensabile per strappare la convocazione col Frosinone come spiega Repubblica.
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