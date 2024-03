Oggi Juan Jesus, domani Acerbi: la Procura FIGC indaga, l'Inter ha già una strategia difensiva!

Il caso Acerbi-Juan Jesuscontinua a far discutere. Oggi ne parla anche il quotidiano La Repubblica, secondo cui Acerbi avrebbe ribadito di non aver pronunciato alcuna frase razzista anche nell'incontro avuto ieri con i dirigenti dell'Inter.

Alla Pinetina il difensore Acerbi, l'amministratore delegato Beppe Marotta e l'avvocato dell'Inter Angelo Capellini si sono incontrati "per preparare la strategia di difesa di fronte alla procura della FIGC che, nei prossimi giorni, sentirà il difensore nerazzurro".

Acerbi-Juan Jesus

Secondo Repubblica, però, al momento Acerbi non avrebbe ricevuto alcuna convocazione dalla Procura FIGC e - dal momento che domani ci saranno i funerali di Joe Barone a Firenze - l'udienza sarà fissata da giovedì in avanti.

Non è escluso che la Procura voglia ascoltare anche altri calciatori come possibili testimoni, mentre non dovrebbe essere chiamato a testimoniare l'arbitro La Penna, "che non aveva sentito nulla in campo, salvo però appuntare comunque qualcosa nel proprio referto dopo la segnalazione del calciatore del Napoli".

Scrive ancora Repubblica: "A proposito: la procura federale avrebbe voluto ascoltarli insieme, Juan Jesus e Acerbi. Ma non sarà possibile. È probabile che il difensore del Napoli venga ascoltato oggi, non a Roma ma in video conferenza, a distanza. Anche lui sarà assistito da un legale. Juan Jesus".