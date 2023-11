Oggi il rientro di Osimhen, Il Mattino: deciderà al momento se esserci allo stadio stasera

Notizie Calcio Napoli - E’ un giorno importante, oggi, in casa Napoli. Non solo per la gara di Champions League con cui si potrebbe virtualmente ipotecare il passaggio del turno, ma anche perché proprio in queste ore farà ritorno, finalmente, Victor Osimhen in città.

Osimhen fa ritorno a Napoli

Come riporta Il Mattino in edicola, l’attaccante sbarcherà oggi a Capodichino e poi da lì deciderà se raggiungere la squadra allo stadio. Di sicuro però ci sarà il rientro dopo 16 giorni in Nigeria dove, su permesso della società, si è curato per conto suo - ovviamente seguito a distanza - dall'infortunio rimediato in nazionale.