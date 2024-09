Oggi allenamento congiunto con la Primavera, ecco perché Conte ha voluto questa partitella

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione in merito alla doppia seduta d'allenamento odierna a Castel Volturno:

"Dopo i tre giorni e mezzo di riposo, Conte segue la linea della fatica anche durante la sosta. Oggi il Napoli, come negli ultimi due giorni, farà doppia seduta prima dei due giorni di stop, stamane ci sarà un allenamento congiunto con la Primavera che si prepara ad iniziare il campionato sabato prossimo in casa contro il Frosinone. Sarà un’occasione per accumulare minutaggio non solo per Lukaku e Neres che non hanno fatto la regolare preparazione atletica con il Napoli ma anche per altri calciatori che hanno bisogno di giocare per sentirsi pronti poi quando saranno chiamati in causa: su tutti Folorunsho, rientrato giovedì in gruppo, Zerbin mai utilizzato da Conte e Ngonge, schierato solo per ventotto minuti durante il disastroso secondo tempo di Verona".