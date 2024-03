Gazzetta - Napoli all'assalto di Ferguson del Bologna: il prezzo non è un problema per De Laurentiis

Calciomercato Napoli - Lewis Ferguson del Bologna è il primo obiettivo di Aurelio De Laurentiis per la prossima stagione scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport che spiega come il centrocampista scozzese del Bologna abbia praticamente stregato tutti in casa azzurra. I felsinei hanno già fatto sapere che serviranno un bel po' di soldi per lasciarlo partire in direzione Napoli.

