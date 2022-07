Offerta del Bayern di 70 mln per De Ligt, la Juve sogna Koulibaly ma virerà su Milenkovic

Intreccio di calciomercato. Secondo quanto riferito da Repubblica nella giornata di ieri è stata formalizzata l'offerta del Bayern per De Ligt. A quel punto la Juve potrebbe puntare Koulibaly

Durerà invece molto meno la trattativa tra il Bayern e i bianconeri per il passaggio in Bundesliga di De Ligt, promesso sposo dei bavaresi ma a condizione che anche la Juventus si alzi felice dal tavolo. Ieri è stato squarciato il velo di clandestinità con l’arrivo a Caselle di Salihamidzic, ex bianconero ritornato a Torino da ds del Bayern.

«Abbiamo parlato, vediamo...», è stato il laconico commento di “Brazzo”, prima di imbarcarsi dopo aver lasciato un’offerta da 60 milioni più 10 di bonus. Non bastano a chiudere. La distanza tra i due club è ancora ampia, la Juventus resta sugli 80+10, ma la presenza di Rafaela Pimenta in Italia, tra Torino e Roma, e la volontà del calciatore porteranno alla cessione.

Da quel momento cambierà marcia il mercato in entrata della Juve, che sogna Koulibaly per sostituire il centrale olandese: Spalletti e De Laurentiis stanno provando in tutti i modi a convincere il senegalese a rinnovare con il Napoli, ma le sirene inglesi del Chelsea potrebbero avere la meglio. Cherubini più concretamente virerà su un altro difensore della scuderia di Ramadani, cioè Milenkovic.

Il centrale ha rinnovato lo scorso anno fino al 2023, con la promessa reciproca di parlarsi durante questa sessione di mercato: le offerte non mancano e con 15 milioni potrebbe lasciare Firenze dopo sei anni.