Offerta choc del PSG per Kvaratskhelia: la reazione di ADL e Conte

Il Psg ha offerto 100 milioni al Napoli per Khvicha Kvaratskhelia. Lo si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport che racconta le reazioni del presidente Aurelio De Laurentiis ed anche del futuro allenatore Antonio Conte. Il presidente non ha fatto una piega davanti ad una proposta così importante, non intende dare via il georgiano e tratta il rinnovo forte anche del fatto che il contratto è ancora lungo. Conte invece, fin dal primo momento, ha inserito Kvara nella lista degli incedibili.

Offerta 100 milioni del Psg per Kvara

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda l'offerta del Psg per Kvaratskhelia: