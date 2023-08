CorSport - Al Hilal-Osimhen: voci di rilancio al Napoli di 200 mln! Al nigeriano contratto folle, le cifre

Calciomercato Napoli - Il futuro di Victor Osimhen tiene in ansia un po' tutti i tifosi del Napoli in questi ultimi giorni dove si è parlato anche di un forte rilancio da parte del club saudita dell'Al Hilal. De Laurentiis ha sempre ribadito che il cartellino dell'attaccante nigeriano è valutato 200 milioni di euro. Per eventuali proposte inferiori non se ne parla nemmeno di darlo via. Sta di fatto che l'Al Hilal fa davvero sul serio per Victor. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione evidenziando come l'Al Hilal avrebbe rilanciato con un'offerta pazzesca da 200 milioni per il cartellino della punta.

Victor Osimhen

Offerta Al Hilal per Osimhen

