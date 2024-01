Occasione Demiral per il Napoli: può arrivare in prestito 6 mesi, si aspetta l'ok dell'Al Ahli

Calciomercato Napoli - Aggiornamenti di calciomercato dall'edizione odierna di Repubblica sul possibile nuovo acquisto del Napoli in difesa. Demiral invece è un’opportunità, qualora l’Al Ahli aprisse al prestito per sei mesi. Conosce la serie A e potrebbe mettersi subito a disposizione, più di Vitik, ventenne dello Sparta Praga, che avrebbe bisogno di un periodo di ambientamento in un calcio competitivo come la Serie A e può essere rimandato alla prossima estate. Demiral vuole tornare in Europa e lasciare l'Arabia Saudita in queste settimane.