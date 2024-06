Calciomercato Napoli - Al Napoli e al ds Manna piace: Raul Bellanova. Anni 24, ex Inter, scelto da Spalletti per i 30 preconvocati all’Europeo, Bellanova è un esterno destro di corsa e fiato perfettamente aderente all’identikit del Napoli per il prossimo mercato. Un giocatore che può diventare un’opportunità, un altro oggetto di discussione nei dialoghi già da tempo avviati col Torino.