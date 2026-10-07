Occasione Badiashile: può fare il debutto al Maradona da titolare

Ultime calcio Napoli - Massimiliano Allegri sa bene che dopo questa lunga sosta ci saranno tante partite importantissime in pochi giorni, per questo motivo vuole affidarsi a tutti i suoi calciatori a disposizione e occhio anche al nuovo acquisto Badiashile.

Badiashile può giocare Napoli-Frosinone

Badiashile

I disponibili sono contati e tira aria di debutto per Benoit Badiashile, l'unico rinforzo estivo insieme a Favasuli. Il difensore arrivato in prestito dal Chelsea ha giocato finora solo uno spezzone di gara disastroso a San Siro con l'Inter. Ma il Napoli ha bisogno di tutti e qualcuno dei reduci dagli impegni internazionali potrebbe riposare col il Frosinone. Occhio al possibile impiego di Badiashile come riporta Repubblica.