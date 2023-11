Obiettivi Napoli: Mazzarri deve centrarne due, incontro con ADL

Calcio Napoli - Il Napoli passa dalle mani di Rudi Garcia a quelle di Walter Mazzarri, che ha parlato col presidente Aurelio De Laurentiis e gli ha illustrato gli obiettivi di questa stagione. Lo riporta Il Mattino:

Serve la Champions a fine anno. Walterone è qui per questo. Gli strappi col passato, quello recente targato Garcia devono essere rapidi, così chiede il patron. De Laurentiis e Mazzarri si chiudono in un ufficio a parlare a lungo, anche dopo l'allenamento. De Laurentiis ha con Mazzarri un rapporto diretto, schietto: la Champions va conquistata per tutta una serie di motivi evidenti, economici e di prestigio. Come gli ottavi di finale che sono distanti appena un punto. Mazzarri lo sa e lavorerà su questo.