Coronavirus Campania - Decisione a sorpresa del governatore Vincenzo De Luca. Come riporta La Repubblica oggi in edicola, il presidente opta ancora una volta per la linea dura per quanto riguarda le normative da applicare malgrado la zona bianca da lunedì.

Mentre in tutta Italia, dal primo luglio, via libera all’aperto senza mascherine, De Luca sceglie ancora una volta la linea dura: «In Campania resta l’obbligo di indossarla, anche in estate».