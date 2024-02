O rinnova o va via: Meret all'esame di maturità col Napoli, c'è già il sostituto

Ci sono le ultime notizie di calciomercato che riguardano il Napoli e il futuro della porta azzurra che ancora non è chiaro se sarà nelle mani di Alex Meret. Perché il portiere tornato ora dall'infortunio ritrova i pali e la maglia da titolare, ma a fine anno rischia di andare via.

Napoli - A dare gli ultimi aggiornamenti di mercato sul Napoli e il caso Meret è l'edizione odierna de Il Mattino:

Per Meret è l'ora degli esami di maturità: o rinnova o va via a fine anno. Da qui non si scappa. E Caprile, adesso all'Empoli, è già un candidato serio a raccogliere l'eredità.