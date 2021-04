Nuovo test anti-Covid, funziona con la saliva: presto il via al Cotugno

Ultimissime notizie. Oggi Il Mattino di Napoli riporta l'introduzione di un nuovo tipo di test antigenico per la rilevazione del coronavirus; un test in corso di validazione presso l'azienda ospedaliera dei Colli aminei, il Cotugno e il Monaldi. Per approfondire, è stato intervistato il dirigente dell'ASL, Luigi Atripaldi: «Si tratta di test a basso costo e ad elevata efficienza diagnostica da usare per screening di massa e per controlli rapidi e su larga scala».

Coronavirus, nuovo test salivare

Un test che potrebbe rivelarsi l'arma vincente per individuare ed isolare tempestivamente i soggetti positivi al virus ma asintomatici e presenti in comunità a rischio come ad esempio le scuole, fabbriche, luoghi di lavoro, carceri. Alcune regioni come Puglia e Toscana sono già partite con un uso massiccio che ora tornerebbero utili anche in una realtà come quella di Napoli e della Campania in cui l'evoluzione della situazione epidemiologica, nonostante il recente passaggio in zona arancione, non consente certo di dormire sonni tranquilli. Test innovativi, processati tramite l'uso di un lettore a fluorescenza con cui, in pochi minuti, è possibile avere il risultato e la cui affidabilità è da paragonarsi al tampone molecolare, come indicato nella circolare del ministero della Salute andando ben oltre i requisiti di specificità e sensibilità dei normali test rapidi.