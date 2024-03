Nuovo stadio del Napoli a Bagnoli, CorSport: non prendete impegni il 15 luglio 2027

C'è una data per il nuovo stadio del Napoli. Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport che riprende le dichiarazioni rilasciate ieri da Aurelio De Laurentiis riguardo il nuovo impianto sportivo che verrà costruito a Bagnoli. Dunque il Napoli lascerà definitivamente lo stadio di Fuorigrotta: "Io avrei tanto voluto riqualificare il Maradona ma non si può e allora abbiamo pensato a Bagnoli. Ci siamo interfacciati - ha spiegato ieri De Laurentiis - con chi governa la pratica di Bagnoli. Ringrazio anche Afragola, mi hanno messo a disposizione una quantità gigantesca di ettari, ma mi sembra assurdo portare la squadra di Napoli fuori dalla città".

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport sul nuovo stadio del Napoli che sorgerà a Bagnoli come confermato ieri dal presidente Aurelio De Laurentiis:

"Tenetevi liberi per il 15 luglio del 2027, conviene: perché stanno allestendo uno spettacolo con cui riempire gli occhi d’una città, Napoli, che troppe volte ha alzato il nasino all’insù per capire cosa stia succedendo. E quindi, tre anni e pochi mesi ancora e resterete stupiti da quell’effetto speciale. Ma De Laurentiis è fatto così, gli piace regalare sogni, e stavolta, come in passato, ha tracciato il suo progetto “avveniristico” che sta lì, nei pensieri d’un tempo già vissuto".