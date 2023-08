Garcia cambia ruolo a Kvaratskhelia? Gazzetta: ecco l'idea che ha in mente l'allenatore per renderlo più pericoloso

Calcio Napoli - Rudi Garcia ha in mente di cambiare qualcosa nei movimenti in campo di Khvicha Kvaratskhelia si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport. Lo scorso anno il georgiano ha giocato da esterno del 4-3-3 mentre nelle idee dell'allenatore francese ci sarebbe l'intenzione di avvicinare Kvara a Osimhen per una sorta di 4-4-2. In questo modo il numero 77 avrebbe la possibilità di giocare più vicino alla porta aumentando la pericolosità.

Ecco cosa scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport per quanto riguarda il ruolo di Kvaratskhelia:

"E per migliorare il rendimento di Kvara e renderlo più efficace sotto porta, Rudi sta pensando a qualche movimento diverso. Di certo non vuole castrare l’inventiva e la fantasia di chi può risolvere con una giocata la partita. Ma al tempo stesso far convergere sempre più i movimenti del georgiano verso la porta avversaria. Per aumentarne efficacia e percentuale di realizzazione, sfruttando fra l’altro il tiro potente del ragazzo dal perimetro, per dirla sempre in termini cestistici.

Nelle idee dell’allenatore c’è anche quella, progressivamente, di avvicinare Kvaravaggio a Osimhen, per renderli ancora più letali. Garcia ha in testa qualche movimento e schema diverso, che potrebbe far somigliare in certi momenti il modulo più a un 4-4-2".