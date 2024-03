Nuovo Kim, CorSport annuncia: ADL ha già offerto 40 milioni

Calciomercato Napoli - De Laurentiis che pensa già a costruire il nuovo Napoli che sarà in questi mesi in vista della prossima sessione di calciomercato estiva. Ecco che allora spuntano fuori retroscena di trattative e offerte che riguardano il mercato del Napoli.

Buongiorno Torino

Calciomercato Napoli: offerta per Buongiorno

E' Alessandro Buongiorno, punto di riferimento e capitano del Torino che è l'obiettivo principale della difesa per il Napoli con De Laurentiis che ha capito che ora deve investire e farlo bene in quel ruolo per trovare un degno sostituto di Kim dopo che quest'anno è stato fatto un buco nell'acqua.

Secondo il Corriere dello Sport De Laurentiis ha già offerto 40 milioni di euro al Torino per acquistare Buongiorno al Napoli. Per il difensore classe 1999 l'estate scorsa, verso fine mercato, c'era l'occasione di passare all'Atalanta per circa 25 milioni di euro, l'accordo era ad un passo e poi la volontà del giocatore è stata decisiva perché ha voluto restare un altro anno a Torino.

Occhio quindi ora quello che può accadere in estate con il Torino che può dare il via libera al giusto prezzo e Buongiorno che può accettare il trasferimento in una grande piazza, il Napoli c'è.