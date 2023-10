Nuovo infortunio Osimhen, dato spiazzante: ecco quante partite ha saltato dal 2020

Notizie Calcio Napoli - Saranno circa sei le partite che Victor Osimhen salterà per l’infortunio rimediato in Nigeria, con la data del rientro riconducibile a Atalanta-Napoli del 25 novembre.

Infortunio Osimhen, quante partite ha saltato il nigeriano

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, con questo nuovo stop, Osimhen raggiunge in tre stagioni e mezzo ben 24 partite saltate per infortuni in Nazionale.

Dall’estate 2020, invece, ha dovuto dare forfait per 35 match considerando anche i problemi in campo col Napoli. Salirà a quota 41 con questo mese di stop, praticamente una stagione intera saltata.