Nuovo filone plusvalenze, Tuttosport: in Procura Federale si parla del possibile coinvolgimento del Napoli

Calcio Napoli - Nel nuovo filone plusvalenze si parla anche del Napoli scrive Tuttosport questa mattina in edicola. Il quotidiano torinese riferisce che negli uffici della Procura Federale trapela anche un possibile coinvolgimento del club del presidente Aurelio De Laurentiis che era già stato assolto nel primo processo sportivo per l'affare Victor Osimhen con il Lille.

Caso Plusvalenze Napoli coinvolto?

Stando dunque a quanto si legge su Tuttosport questa mattina in edicola "negli uffici della Procura Federale si parla del possibile coinvolgimento anche del Napoli. Sull’operazione indaga anche la Procura di Napoli che ha chiesto però sei mesi di proroga. Da capire, quindi, quali nuovi elementi avrebbe in mano adesso il procuratore Giuseppe Chiné". Oltre al club di Aurelio De Laurentiis ci sarebbe anche la Roma che però rischierebbe solo un'ammenda per la questione legata a Spinazzola.