CdM - Nuova atmosfera a Castel Volturno, entusiasmo negli allenamenti: il retroscena con Mazzarri

Ultime notizie calcio Napoli - Walter Mazzarri e le prime indicazioni per il suo Napoli, in vista della sfida con l'Atalanta: il tecnico dei partenopei in questi giorni ha finalmente ritrovato anche i nazionali e può lavorare per la risalita degli azzurri. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Raspadori è in netto vantaggio su Simeone, il Napoli di Mazzarri, che oggi parlerà per la prima volta in conferenza stampa da quando è tornato sulla panchina degli azzurri, sarà completamente «spallettiano», non molto differente negli uomini da quello che più volte ha schierato Garcia. Dev’esserlo nell’atteggiamento, nel mettere in pratica i principi di gioco che hanno portato il Napoli a dominare lo scorso campionato: il pressing alto, la riaggressione quando si perde palla, l’educazione al dominio della gara attraverso il possesso palla, l’armonia nella tenuta della linea difensiva, l’attenzione alle distanze, le idee che Spalletti è riuscito in poco tempo a trasmettere alla sua Nazionale. Mazzarri ne ha parlato nello spogliatoio, dopo i colloqui individuali dei giorni scorsi. S’avverte un’atmosfera differente a Castel Volturno, un entusiasmo ritrovato anche negli allenamenti, la voglia di ricompattarsi, l’orgoglio di rialzare la testa dopo gli ultimi risultati deludenti. Ha chiesto intensità e cattiveria, si sta conquistando lo spogliatoio, gli ha offerto il rifugio nelle certezze del passato, nelle conoscenze calcistiche che ha reso il Napoli per mesi una delle squadre più affascinanti d’Europa".