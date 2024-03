Nuovo DS Napoli, contatti frequenti e approfonditi tra De Laurentiis e Accardi!

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito al futuro direttore sportivo del Napoli:

"De Laurentiis non vuole ripetere gli errori della scorsa estate, sta lavorando per programmare il futuro. La prospettiva è di grandi cambiamenti, non solo nell’organico ma anche nella dirigenza e in panchina. Pietro Accardi dell’Empoli è il nome più caldo per il ruolo di direttore sportivo, i contatti sono frequenti e approfonditi. In casa Empoli il Napoli ha spesso pescato: da Sarri a Valdifiori, da Hysaj a Di Lorenzo. Il modello in una dimensione più ampia ha la stessa filosofia: pescare il talento con la capacità di fare scouting e valorizzarlo in un contesto che funzioni".