Nuovo direttore sportivo Napoli: nei prossimi giorni l'annuncio ufficiale, la scelta

Napoli - Il Napoli ha detto addio a Cristiano Giuntoli ed è pronto ad annunciare ufficialmente chi si prenderà cura di questa zona rimasta vacante in società. Un ruolo, quello del direttore sportivo, delicato che però sarà gestito dal duo Micheli-Mantovani.

Nuovo ds Napoli: coppia Micheli Mantovani

A scriverlo è Il Mattino che racconta del passaggio formale che avverrà nei prossimi giorni con l'annuncio di De Laurentiis per Micheli e Mantovani. Verranno decise le nuove posizioni in società, intanto, il lavoro ombra non si è mai fermato. Continuano a monitorare e a fare analisi e ricerca dei talenti giusti da proporre di volta in volta all'allenatore di turno. Micheli e Mantovani lavorano per trovare l'uomo giusto al momento giusto.