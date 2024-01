Nuovo difensore centrale Napoli a gennaio? CorSport: Meluso sta valutando tre nomi

Calciomercato Napoli - Secondo quanto si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport, il Napoli starebbe valutando anche un centrale difensivo. L'idea è quella di innestare un calciatore già pronto all'uso e che quindi conosca già il campionato di serie A. Tra i nomi sondati ci sarebbe anche quello di Demiral.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Con il Genoa ci si potrebbe perdere in vari discorsi, uno esclusivamente dedicato a Radu Dragusin (22 a febbraio), che però ha una quotazione già da mille e una notte - 25 milioni, senza voglia di fare sconti - e il Tottenham che bussa. Ma il Napoli vuole un mercato agevole, rapido: Merih Demiral (26 a marzo) in Arabia guadagna quel che non si può immaginare, ma chiedere non ha costi; altrimenti, se fosse possibile avvicinarsi a Tomiyasu (25 anni) dell’Arsenal che l’Italia l’ha conosciuta a Bologna, sarebbe egualmente a presa rapida, perché eviterebbe di perdersi in periodi di ambientamento".