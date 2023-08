Nuovo contatto Zielinski-Al Ahli, il polacco ha una perplessità

Calciomercato Napoli - Piotr Zielinski rischia di lasciare il Napoli. Nelle ultime ore è avanzata prepotentemente l'ipotesi Al Ahli per il giocatore polacco. Secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi de Il Mattino però, nonostante le perplessità familiari del polacco, l'ex Empoli sogna di continuare l’avventura a Napoli. Ma questa settimana Piotr avrà un altro contatto con gli intermediari del Pif (fondo pubblico d'investimento ndr.) e capirà fino a quanto spingersi. Ma un punto di contatto con De Laurentiis ancora non c’è.