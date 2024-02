Nuovo centro sportivo SSC Napoli, Tuttosport: ADL alle prese con la parte burocratica dei permessi. Individuate due aree

Napoli Calcio - Come si legge sulle pagine di Tuttosport il presidente Aurelio De Laurentiis in questi giorni è stato a castel Volturno per risolvere alcune cose burocratiche relative al nuovo centro sportivo della SSC Napoli che potrebbe sorgere ad Afragola oppure sul litorale puteolano:

"E’ molto probabile che Calzona ieri mattina si sia anche confrontato con il presidente De Laurentiis, presente a Castelvolturno per risolvere le questioni burocratiche necessarie a chiedere i permessi per la realizzazione di un centro sportivo ad Afragola o sul litorale puteolano".