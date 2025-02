Nuovo centro sportivo SSC Napoli: De Laurentiis ieri ha visitato un'altra proprietà in una località inedita

Napoli - In attesa di capire se verrà prolungato l'accordo con la famiglia Coppola per il centro sportivo di Castel Volturno, Aurelio De Laurentiis prosegue nella ricerca di un luogo dove far sorgere la nuova casa del Napoli come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport.

Nuovo centro sportivo della SSC Napoli

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Adl sta cercando già da tempo una nuova area dove costruire la definitiva casa del Napoli, una struttura più completa dotata di ogni comfort e un congruo numero di campi dove ospitare anche il settore giovanile, ma non è agevole. Anzi: già valutate Bagnoli, il Centro Direzionale e la stessa Castel Volturno (il Comune ha proposto tre terreni). Per edificare, tra l’altro, bisogna bonificare e prestare ovviamente attenzione al sistema fognario, elettrico e idrico. Contestualmente, ieri il presidente ha anche visionato un’altra proprietà in località La Piana".