Nuovo centro sportivo Napoli, Il Mattino: De Laurentiis pensa a due aree dove costruirlo

Ultime notizie SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis ha parlato ieri in conferenza stampa anche della forte volontà - o esigenza visto l'addio imminente da Castel Volturno - di costruire il nuovo centro sportivo del club azzurro:

"Centro sportivo e stadio? Fra un anno e mezzo devo lasciare Castel Volturno, devo cominciare i lavori: la cosa che mi ferisce di più è che da quando c'è il Covid non sono a Los Angeles. Cosa devo inventarmi? Serie televisive italiane, per stare in Italia: tra 3-4 mesi devo finire la progettazione del centro sportivo nuovo, con una budgettizzazione e la scelta delle imprese che dovranno lavorare in 30 ettari. Sullo stadio l'ho detto al sindaco Manfredi: gli voglio bene, ma o ci mettiamo d'accordo nei prossimi 120 giorni o lo andiamo a fare da un'altra parte. Centro sportivo? Poichè Afragola ha l'implementazione della ferrovia e ci sarà la linea per Bari, poi la metropolitana arriverà anche lì, ho due situazioni da valutare: Afragola o il litorale di Pozzuoli. Queste sono le due situazioni, ci arriva anche la Circumvesuviana. Deve essere pronto in 24 mesi".