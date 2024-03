Nuovo allenatore Napoli, Gazzetta annuncia: Italiano in pole! Due alternative per ADL

Notizie Napoli calcio. Nonostante una stagione ancora da finire con la speranza di colmare il gap per la rimonta Champions, il Napoli ed Aurelio De Laurentiis sono già al lavoro per pianificare il prossimo ciclo azzurro.

Tutto parte dalla scelta dell'allenatore: nonostante Calzona stia convincendo, il nome in cima alle preferenze di De Laurentiis resta sempre quello del vecchio pallino Italiano. Ecco quanto scritto da La Gazzetta dello Sport:

Vincenzo Italiano resta sempre in cima alle preferenze, ma è un’ipotesi percorribile soltanto nel momento in cui fosse il tecnico a forzare la separazione dalla Fiorentina. L’allenatore ha un accordo garantito fino al termine della stagione, con un’opzione in favore della società per prolungare di un altro anno. Molto, dunque, dipenderà dai traguardi che i viola saranno in grado di raggiungere tra campionato, Coppa Italia e Conference League i tre fronti in cui sono impegnati. Bisognerà attendere presumibilmente gli inizi di giugno. L’attenzione di De Laurentiis è stata catturata anche da due allenatori emergenti come Raffaele Palladino e Alberto Gilardino, che stanno conquistando una salvezza più che serena.