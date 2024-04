Nuovo allenatore Napoli, De Laurentiis ne ha già parlato con Manna: la short list del presidente

Il prossimo passo del Napoli sarà scegliere l'allenatore. Francesco Calzona saluterà gli azzurri al termine della stagione provando almeno a centrare una qualificazione europea. De Laurentiis è già al lavoro per scegliere a chi affidare la panchina. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport ne ha già parlato con il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna. Sul tavolo ci sono 4 nomi.

Nuovo allenatore del Napoli

Napoli - Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, De Laurentiis ha già parlato con Manna per quanto riguarda il nuovo allenatore. Il primo nome resta sempre Conte che - come evidenzia il quotidiano - ha contatti molto frequenti con il presidente. Il tecnico ha una grande voglia di tornare ad allenare dopo un anno di stop, ma per convincerlo ad accettare Napoli vuole un progetto ambizioso. Dopo di lui c'è Italiano della Fiorentina. Restano in lizza anche Farioli del Nizza ed infine Palladino.