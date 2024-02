Nuovo allenatore Napoli, CorSport: si annuncia una scelta complicata senza grandi disponibilità

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul prossimo allenatore del Napoli:

"C’è un marcato distacco sulla scelta del nuovo tecnico, qualche chiacchiera da bar se sia preferibile un allenatore che riporti il Napoli al “bel calcio”, un pensierino De Zerbi impossibile e un’idea Thiago Motta che ha già detto no a De Laurentiis che, a sua volta, avrebbe escluso Mourinho, oppure un allenatore dalla forte personalità, capace di tenere su anche una squadra senza grandi calciatori.

In ogni caso, un tecnico che in virtù di una superiore conoscenza calcistica sappia contrapporsi a De Laurentiis nelle scelte tecniche e tattiche. Alto e forte, Klopp (1,91) farebbe troppa ombra al presidente. Conte sembra in viaggio per altre destinazioni. Per la panchina si annuncia una scelta complicata senza grandi disponibilità. Si temono rifiuti come nell’estate scorsa".