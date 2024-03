Nuovo allenatore Napoli, al momento c'è un solo nome in pole position

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino riporta le ultime notizie in merito al possibile nuovo allenatore del Napoli per la stagione 2024-2025:

"Al netto dei discorsi fatti su Calzona, il nome di Vincenzo Italiano resta sempre tra quelli in cima alla lista dei desiderata del presidente. Il tecnico della Fiorentina del resto era già stato tra i principali candidati per la sostituzione di Spalletti nella passata stagione. Fu lo stesso De Laurentiis ad ammetterlo, salvo poi dirottare su altri profili per «non rompere gli equilibri con un club di amici come la Fiorentina». Ad un anno di distanza, però, le cose sono cambiate. Per tutti. Italiano andrà a scadenza a giugno (nonostante l’opzione della Viola di rinnovo automatico di un altro anno) e pare abbia già manifestato l’intenzione di fare le valigie. Il Napoli è pronto ad accoglierlo con tanto di sostanzioso ritocco verso l’alto del suo ingaggio (attualmente di circa due milioni a stagione). Italiano e non solo".