Nuovo allenatore: l'idea Cannavaro stuzzica De Laurentiis, anche Mazzarri ha dato disponibilità

Nuovo allenatore Napoli, non solo Igor Tudor! Il presidente Aurelio De Laurentiis valuta altre due alternative per sostituire il tecnico Rudi Garcia, ormai ad un passo dall'esonero.

Nuovo allenatore Napoli

Ultime news. Secondo quanto riporta oggi il Corriere della Sera, oltre all'allenatore croato in lizza ci sarebbero anche i fratelli Cannavaro e l'ex Walter Mazzarri.

"Ai fratelli Fabio e Paolo Cannavaro, ieri in tribuna seduti accanto al presidente, non sembrerebbe vero il sogno di allenare nella propria città. L’idea stuzzica De Laurentiis ma al momento non ha parlato di questo con loro.

Altro nome caldo è quello di Mazzarri, che pure ha dato la disponibilità. Un ritorno al passato con l’uomo che più di tutti conosce l’ambiente, il club e le intemperanze del presidente".