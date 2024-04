Nuovo allenatore, De Laurentiis sogna Conte! Italiano più facile, poi altre due alternative

Calciomercato Napoli, chi sarà il nuovo allenatore? Ne parla oggi il quotidiano La Repubblica, che racconta di un De Laurentiis già al lavoro per la rivoluzione attesa in estate, anche se molto dipenderà dal piazzamento europeo che il Napoli riuscirà ad ottenere da qui alla fine del campionato.

Nuovo allenatore Napoli

A tal proposito, La Repubblica non ha dubbi: "Il sogno si chiama sempre Antonio Conte che per De Laurentiis è la figura giusta per tornare protagonisti e cancellare immediatamente l’anonimato dell’ottavo posto". Repubblica ricorda che De Laurentiis lo avrebbe voluto a Napoli già prima di Rudi Garcia, ma adesso la mancata partecipazione del Napoli alla Champions potrebbe rappresentare un deterrente per Conte.

L'alternativa è Vincenzo Italiano: "De Laurentiis lo apprezza sin dai tempi dello Spezia. Ha ribadito la sua stima pure la scorsa estate, ma non sarebbe mai andato a disturbare una società amica come la Fiorentina. Stavolta il copione è diverso: Italiano lascerà la viola al termine di questa stagione sperando magari di concludere il suo ciclo con un trofeo (nel mirino ci sono di nuovo la Coppa Italia e la Conference League), quindi sarebbe più facile l’approccio con il Napoli. Italiano è pronto ad una grande squadra".

Ma non finisce qui, ci sono altri due nomi in lizza: "De Laurentiis valuta pure Palladino, l’avversario di domenica, e Farioli, protagonista con il Nizza. La scelta arriverà presto".