Nuova formula Champions League 2024/25: girone unico con 36 squadre e non solo, tutte le novità

Serie A - Questa edizione della Champions League sarà l'ultima divisa per gironi. A partire dalla stagione 2024-25 infatti ci sarà un girone unico con il passaggio da 32 a 36 squadre partecipanti. Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha spiegato la nuova formula che entrerà in vigore tra un anno.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Poi dall’anno prossimo cambierà tutto e le partecipanti diventeranno 36. Non ci saranno più i gruppi ma un girone unico. Passeranno le prime otto, playoff per altre sedici. Ma soprattutto le quattro nuove entrate saranno così divise: una per un club della quinta nazione del ranking (alla fine della scorsa stagione la Francia).

Un club campione dei campionati minori, dall’11° posto nel ranking in poi. Due posti per i club dei due campionati che l’anno prima hanno avuto il miglior ranking. Quindi un altro exploit delle squadre della Serie A in tutte le coppe, come nella stagione appena finita (seconde dietro l’Inghilterra), potrebbe darci la quinta squadra in Champions League nella nuova edizione".