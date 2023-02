Nove mila napoletani al Mapei Stadium, Repubblica - Facciamo chiarezza sul divieto di sciarpe e maglie azzurre: la verità

Ultime notizie SSC Napoli - Si è parlato tanto del divieto di sciarpe e maglie azzurre al Mapei Stadium per Sassuolo-Napoli, ma una spiegazione per ridimensionare il caso è necessaria. Perché il Mapei Stadium va verso il sold out e il Sassuolo con un comunicato ha fatto il punto sulla vendita dei biglietti. Resta solo una piccola scorta di biglietti in Tribuna Sud «dove sarà assolutamente vietato l’ingresso di maglie, sciarpe e bandiere della squadra ospite. Il settore in questione è esclusivamente riservato ai tifosi del Sassuolo», si legge.

Le polemiche sono state immediate dopo il comunicato del Sassuolo, ma l'edizione oggi in edicola di Repubblica fa chiarezza:

"La Tribuna Sud del Mapei Stadium è come se fosse una delle curve del Maradona e quindi rappresenta lo zoccolo duro della passione neroverde. L’ingresso è riservato solo ai possessori della Sassuolo Card. Il divieto è nato da motivi di ordine pubblico dopo quanto accaduto nello scorso campionato contro il Milan: i rossoneri conquistarono lo scudetto al Mapei Stadium e i fan del Diavolo erano anche in Tribuna Sud. Ci furono diversi problemi con i sostenitori del Sassuolo.

Insomma l'azzurro Napoli ci sarà, eccome, nel resto del Mapei Stadium dove saranno tantissimi i tifosi partenopei tra la tribuna Est e Ovest: si parla addirittura di 9 mila su una capienza effettiva di 17 mila posti.