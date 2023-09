Novità per l'Italia di Spalletti per il centrocampo, con Cristante che dovrebbe lasciare spazio a Locatelli, capace di dare meno fisicità e più geometrie in mezzo al campo. Barella non si tira indietro, derby o non derby, e vuole esserci. Tonali, che sente un po' nostalgia di Milano dopo il passaggio al Newcastle, si vedrà a San Siro ma pronto a subentrare. A Skopje ha finito la partita in debito d'ossigeno, si scalda al suo posto Frattesi.