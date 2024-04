"Non sono più disposto ad accettare prestazioni del genere". Lo sfogo di Calzona a Monza: la ricostruzione

Francesco Calzona non è stato tenero con la squadra nell'intervallo di Monza-Napoli. L'allenatore è andato su tutte le furie per la prestazione collettiva della sua squadra nella prima frazione di gioco. L'edizione odierna di Repubblica svela la frase che ha dato la scossa a Di Lorenzo e compagni nello spogliatoio.

Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del quotidiano Repubblica in merito allo sfogo avuto da Calzona durante l'intervallo di domenica a Monza:

"Al suo arrivo Francesco Calzona si è infatti trovato davanti otto mesi di macerie e per rimuoverle sta lavorando con il suo staff giorno e notte, con alterne fortune. Nell’intervallo allo stadio Brianteo c’è stato un confronto duro tra il tecnico calabrese ( « Non sono più disposto ad accettare prestazioni del genere») e la squadra, che ha avuto l’effetto di dare la scossa a Di Lorenzo & C per un fantastico secondo tempo. Guai però a parlare di rinascita, visti i precedenti".