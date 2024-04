Non solo Conte, ci sono altre tre alternative per la panchina del Napoli 2024/2025

Calciomercato Napoli - Conte al Napoli? L'edizione in edicola oggi del Corriere della Sera riporta le ultime novità in merito alle voci che vorrebbero Antonio Conte al Napoli per la prossima stagione:



"Le variabili: stipendio e calciatori. De Laurentiis si spinge pur di averlo — 6, al massimo 7 milioni l’anno — (la considererebbe una garanzia bancaria). L’allenatore, fermo finora per scelta, dovrà ridimensionare quelle che erano le pretese di un tempo. E su questo ci sta ragionando. Giocatori: il Napoli ha preso Manna come d.s. e punterà ad una mini rivoluzione della rosa, con particolare attenzione ai giovani. Non che De Laurentiis immagini una next gen da inventare, ma la scelta di talenti ventenni così come erano stati Osimhen, Kvara, Kim all’arrivo a Napoli. Conte chiede campioni già pronti? Vuole partecipare alla costruzione della squadra, non imporre le sue idee. Con Manna c’è connessione. Il piano del presidente è definito, serve il sì dell’allenatore (la qualificazione europea è una variabile). C’è lui, ma anche le alternative: Calzona sta facendo bene e ha le sue quotazioni, Italiano e Farioli".