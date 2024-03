Non solo Zirkzee, dal Bologna piacciono altri due nomi: via alle trattative

Napoli - Via alle trattative del Napoli per il futuro e la prossima stagione che dovrà essere quella della rinascita. Perché il club azzurro vuole provare in tutti i modi a rialzarsi e lo farà attraverso il calciomercato.

Calciomercato Napoli: obiettivi nel mirino da Bologna

Con il Bologna il tavolo delle trattative potrebbe riguardare più fronti per il Napoli che come racconta La Gazzetta dello Sport ha messo ne mirino anche altri due obiettivi che piacciono molto: Calafiori per la difesa e Ferguson per il centrocampo. Saranno decisivi i prossimi mesi per vedere come andrà a finire, anche per loro c'è tanta concorrenza.