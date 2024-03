Non solo tattica: Calzona a Napoli ha applicato la "Terapia del Divertimento"

Francesco Calzona e la "terapia del divertimento". Viene descritto così sul Corriere del Mezzogiorno il metodo applicato dall'allenatore Calzona per scuotere il Napoli e tornare a macinare punti.

La terapia del divertimento

Ultime notizie. D'altronde Calzona lo aveva detto il primo giorno, in conferenza stampa: "I calciatori devono divertirsi, giocare con la testa libera" ed è proprio questo l'approccio del tecnico. Il Corriere del Mezzogiorno lo sintetizza così: "La sua terapia ha riguardato la testa. Riportando la squadra nei meccanismi e nei principi di gioco più congeniali, i calciatori sono tornati a divertirsi, sentirsi uniti, allenarsi e trovarsi in campo con maggiore disponibilità. È la terapia del divertimento che non riesce a rimuovere tutte le difficoltà ma aiuta a superarle, ad opporsi all’inerzia negativa che sembrava aver travolto il Napoli".

Testa, ma non solo: Calzona lavora anche alla tattica. "Vuole che la squadra verticalizzi di più, maggiore personalità dei difensori nella costruzione dal basso e insiste poi sui movimenti di centrocampisti e attaccanti per favorire la ricerca della profondità. Superare la prima linea di pressione può aprire spazi enormi".