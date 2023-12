Non solo Samardzic: si tratta col Tottenham per chiudere anche Hojbjerg, operazione stile Ndombele

Il Napoli vuole acquistare due centrocampisti nella sessione di calciomercato di gennaio. Non solo Samardzic per sostituire Elmas, ma anche Hojbjerg del Tottenham che può arrivare vista l'assenza di Anguissa a gennaio per la Coppa d'Africa.

Calciomercato Napoli: Hojbjerg come Ndombele

Napoli - Come scrive La Gazzetta dello Sport, il Napoli vuole prendere Samardzic e anche Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham. L’idea è un trasferimento in prestito, che le formazioni inglesi non accettano mai di buon grado. Bisognerà capire, dunque, se gli Spurs vorranno attendere la fine della sessione invernale o si faranno convincere dalla proposta del Napoli, che in passato è riuscito ad acquistare Ndombele con le stesse modalità. L’alternativa sarebbe riportare Seko Fofana in Italia. Dopo l'esperienza all'Udinese, oggi all’Al-Nassr. In secondo piano Kjaergaard del Salisburgo e Gronbaek del Bodo Glimt.